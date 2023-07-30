Белорусские независимые медиа и правозащитники собрали более 500 тысяч евро на помощь политзаключенным в Беларуси

Белорусские независимые СМИ и правозащитные организации собрали более 500 тысяч евро на помощь политическим заключенным в Беларуси, сообщает «Зеркало».

Сбор средств организовали в рамках онлайн-марафона «Нам не все равно», прошедшего 29 июля. В нем участвовали более 20 медиа и правозащитных организаций. Сбор продолжился на сайте проекта, его завершат вечером 30 июля.

Собранные деньги распределят между фондами, правозащитными организациями и инициативами, которые оказывают помощь белорусским политзаключенным и их семьям. Организаторы намерены в первую очередь поддержать семьи, которым раньше не помогали.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», политическими заключенными в Беларуси признаны 1475 человек.

В июне в ходе марафона «Ты не один» в поддержку политзаключенных в России независимые медиа собрали 39,4 миллиона рублей (около 395 тысяч евро по курсу на 13 июня). Организаторами акции выступили «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод», «Популярная политика», Breakfast Show и другие.