На марафоне «Ты не один» в поддержку российских политзаключенных собрали более 39 миллионов рублей

На марафоне в поддержку российских политзаключенных «Ты не один», по окончательным данным, удалось собрать 39 миллионов 430 тысяч рублей.

Марафон прошел в День России — 12 июня. Сбор денег завершился вечером 13 июня.

Организаторами акции были независимые медиа — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод», «Популярная политика», Breakfast Show и другие.

В марафоне, который продолжался более 13 часов, приняли участие экономист Сергей Гуриев, политолог Екатерина Шульман, журналисты Сергей Смирнов, Иван Колпаков, Роман Анин, Ирина Шихман, Маша Борзунова, Илья Шепелин, соратники Алексея Навального Мария Певчих, Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Иван Жданов, писатель Виктор Шендерович и другие.

Марафон можно посмотреть в записи (часть первая и часть вторая).

С 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, в России, по данным «ОВД-Инфо», за антивоенные выступления были задержаны почти 20 тысяч человек. В отношении почти семи тысяч человек были возбуждены административные дела о «дискредитации» армии, 579 человек стали фигурантами уголовных дел.