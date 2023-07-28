Группа прокуроров Минюста США под руководством Джека Смита выдвинула новые обвинения против бывшего президента страны Дональда Трампа по о незаконном хранении секретных документов.

Как пишет The New York Times, в новой редакции обвинительного заключения добавлены три новых пункта, в частности, в попытке «изменить, уничтожить, исказить или скрыть улики».

Также в деле появился новый ответчик. Помимо самого Дональда Трампа и его личного помощника Уолта Наута, фигурантом процесса стал технический работник поместья бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде Карлос де Оливейра. Как утверждают прокуроры, именно ему Трамп поручил уничтожить записи с камер наблюдения за подвалом в его резиденции, где хранились секретные документы. Де Оливейра должен предстать перед судом в Майами 31 июля.

Трамп и Наута ранее отрицали предъявленные им обвинения.

Дональд Трамп уже дважды представал перед судом. В апреле 2023 года он сдался полиции в рамках уголовного дела о фальсификации бизнес-отчетности. Суд по нему начнется в марте 2024 года. В июне его официально обвинили в незаконном хранении секретных документов.

Трамп стал первым среди президентов США, кому были предъявлены обвинения на федеральном уровне. При этом он является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Если его признают виновным и отправят в тюрьму, политик все равно сможет баллотироваться в президенты США.

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