Трамп прибыл в суд Майами, где ему официально предъявили обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов. Он не признал себя виновным

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в суд Майами, где его формально арестовали на время заседания и официально предъявили ему обвинения по о незаконном хранении секретных документов, сообщает CNN.

В ходе заседания политик не признал себя виновным. Далее состоялось обсуждение условий освобождения Трампа до начала разбирательств. В итоге его отпустили, запретив обсуждать дело со свидетелями и другим обвиняемым — помощником политика Уолтом Наутой.

9 июня Минюст США опубликовал 49-страничное обвинительное заключение по делу Трампа. Согласно документу политика обвиняют по 37 пунктам, в том числе в умышленном сокрытии засекреченных документов, сговоре с целью препятствия правосудию и лжи под присягой.

За последние два месяца Дональд Трамп дважды предстал перед судом. В апреле он сдался полиции в рамках другого уголовного дела — о фальсификации бизнес-отчетности. Суд по нему начнется в марте 2024 года.

Трамп стал первым среди президентом США, кому были предъявлены обвинения на федеральном уровне. При этом он является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Если его признают виновным и отправят в тюрьму, политик все равно сможет баллотироваться в президенты США.

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