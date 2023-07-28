Politico: американские танки Abrams отправят в Украину в сентябре
Источник: Politico
Первая партия американских танков Abrams может появиться на фронте в Украине в сентябре 2023 года, пишет Politico.
Как сообщили информированные источники издания, в августе власти США планируют отправить партию танков в Германию, где они пройдут окончательный ремонт, а потом будут доставлены в Украину.
По словам собеседников, в первой партии будет от шести до восьми танков. Всего же США рассчитывают поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.
Речь идет о старой модели M1A1, поскольку на поставку более современной модели А2 ушел бы целый год, уточняет Politico.
Ранее в Пентагоне не называли точных сроков, говоря, что поставки Abrams могут ожидаться осенью 2023 года.