Politico: американские танки Abrams отправят в Украину в сентябре

Первая партия американских танков Abrams может появиться на фронте в Украине в сентябре 2023 года, пишет Politico.

Как сообщили информированные источники издания, в августе власти США планируют отправить партию танков в Германию, где они пройдут окончательный ремонт, а потом будут доставлены в Украину.

По словам собеседников, в первой партии будет от шести до восьми танков. Всего же США рассчитывают поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.

Речь идет о старой модели M1A1, поскольку на поставку более современной модели А2 ушел бы целый год, уточняет Politico.

Ранее в Пентагоне не называли точных сроков, говоря, что поставки Abrams могут ожидаться осенью 2023 года.

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