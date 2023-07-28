Финляндия прекратит принимать заявления на визы в Петербурге из-за закрытия консульства

МИД Финляндии объявил, что с 1 августа 2023 года визовый центр Финляндии VFS в Петербурге прекратит принимать заявления на визы.

В сообщении министерства сказано, что из-за ограниченных ресурсов посольств Финляндии в Москве и другие визовые центры VFS в России не будут принимать заявления на визы с 1 по 31 августа. Заявления, поданные до 1 августа, будут рассмотрены как обычно.

Министерство объяснило свое решение тем, что власти РФ объявили, что закроют генеральное консульство Финляндии в Петербурге, начиная с 1 октября 2023 года. В связи с этим консульство прекратит обслуживание клиентов с 1 сентября.

После закрытия генерального консульства всеми визовыми вопросами займется посольство Финляндии в Москве.

МИД РФ 6 июля объявил о закрытии генерального консульства Финляндии в Петербурге в ответ на «конфронтационные действия» финских властей.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Ряд стран ЕС, в том числе Латвия, Литва, Эстония и Польша, перестали пускать через свои внешние границы россиян с шенгенскими визами, а некоторые другие государства — члены Евросоюза, в том числе Финляндия, ограничили выдачу туристических виз.