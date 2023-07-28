Бразилия отказалась выдать США российского разведчика, пытавшегося устроиться в Международный уголовный суд

Власти Бразилии отказали в экстрадиции в США предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщает The Wall Street Journal.

В министерстве юстиции Бразилии отказались назвать причины отказа в выдаче Черкасова.

Ранее 24 июля бразильский суд сократили Черкасову срок тюремного заключения по делу о подделке документов с 15 до пяти лет.

The Wall Street Journal называет Черкасова возможным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией, где удерживается в заключении по обвинению в шпионаже репортер издания .

Сергея Черкасова задержали в Нидерландах в апреле 2022 года. По данным голландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на работу в Международный уголовный суде в Гааге. Черкасова выслали в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов. Экстрадиции Черкасова требуют не только США, но также власти России. При этом в Генпрокуратуре РФ его называют не сотрудником ГРУ, а преступником, разыскиваемым за контрабанду героина. В США и Бразилии называли российский запрос «явной уловкой».

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В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь

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В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь