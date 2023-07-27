Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, выступая на форуме «Россия — Африка» в Петербурге, назвал президента РФ Владимира Путина и «Владимиром Васильевичем».

Патриарх оговорился в начале своего выступления, когда приветствовал глав государств — участников форума. Путин в этот момент сидел поджав губы, а затем начал улыбаться. Видео выступления главы РПЦ опубликовал кремлевский пул сотрудников РИА Новости.

В своей речи патриарх Кирилл заявил, что с декабря 2021 года Русская православная церковь открыла в 25 африканских странах свыше 200 приходов, а Москва никогда не рассматривала Африку как объект для колонизации. Также он отметил, что большинство африканских стран отвергают легализацию однополых союзов, эвтаназии и прочих, по его мнению, «грехов».

Читайте также

Почему Путин никак не может выговорить имя-отчество президента Казахстана Токаева? Он издевается? Карточки, в которых немало открытий 12 карточек