В ВСУ заявили, что украинской армии не хватает средств ПВО, чтобы противостоять российским ударам по зерновой инфраструктуре

Украинской армии не хватает средств ПВО, чтобы противостоять российским ударам по зерновой инфраструктуре, участившимся после выхода России из зерновой сделки, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

«Нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленная, мощная, современная и способная противодействовать тем типам ракет, которые противник использует против нас», — сказала Гуменюк в интервью AFP, ее слова цитирует Le Monde.

Гуменюк пояснила, что российская армия запускает крылатые, гиперзвуковые и противокорабельных ракеты одновременно, из-за чего рассредоточенные средства ПВО «не в состоянии противостоять этой угрозе». Она добавила, что Россия «с каждым разом совершенствует свою тактику».

По мнению Гуменюк, помимо систем ПВО украинским военным нужны американские самолеты F-16, способные поражать российские военные корабли, которые наносят удары по югу Украины.

«Через два-три месяца у нас может не остаться портов. Россия хочет господствовать в Черном море. Они хотят иметь монополию на экспорт зерна. Украину хотят убрать как страну, способную прокормить мир», — заключила Гуменюк, добавив, что российские военные возобновили блокаду украинских портов.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «ударами возмездия» за взрыв на Крымском мосту.

В ночь на 23 июля центр Одессы подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны, в результате чего был разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО».

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