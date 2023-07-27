В аннексированном Крыму закроют доступ на Арабатскую стрелку, которая соединяет полуостров с Херсонской областью

Оперативный штаб аннексированного Крыма запретил проезд мирных жителей на Арабатскую стрелку — косу, соединяющую восточную часть полуострова с Херсонской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

Решением оперативного штаба пропуск мирных жителей на Арабатскую стрелку будет запрещен с 20:00 31 июля. Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы «оборонного значения и по ликвидации ЧС».

Как заявили в ФСБ, ограничения вводятся до особого распоряжения и «необходимы для локализации угроз безопасности» населению Крыма, военным и другим объектам на территории полуострова.

Арабатская стрелка — коса протяженностью около 113 километров и шириной до восьми километров в северо-восточной части Крыма. Этот участок суши состоит в основном из ракушечного материала и отделяет залив Сиваш от Азовского моря.

В декабре 2022 года назначенные РФ власти аннексированной части Херсонской области говорили, что собираются построить на территории Арабатской стрелки город на 30 тысяч жителей.

В апреле глава аннексированного Крыма заявил, что по косе проложат дорогу для сокращения сухопутного коридора из захваченных РФ территорий Украины в Краснодарский край.

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