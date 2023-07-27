The New York Times утверждает, что основным направлением контрнаступления ВСУ стала Запорожская область

Вооруженные силы Украины сосредоточили основной удар в рамках контрнаступления на юго-востоке страны в Запорожской области. Об этом журналистам The New York Times сообщили два источника в Пентагоне.

По их словам, сейчас на этом направлении задействованы украинские подразделения, которые были обучены и оснащены на Западе и до сих пор находились в резерве.

Официальные лица в Украине проинформировали США, что в настоящее время расширенный контингент ВСУ пытается продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак, а в случае успеха — далее к Мелитополю, пишет газета. Цель украинских военных — перерезать сухопутный коридор, соединяющий оккупированные Россией регионы на юге Украины с аннексированным Крымом.

Новая операция ВСУ, в случае успеха может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники Вашингтону. «Это большой тест», — сказал NYT на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Белого дома.

Комментарии американских военных совпали по времени с заявлениями Минобороны РФ об усилении атак ВСУ на фронте. На брифинге ведомства 26 июля объявили, что украинские военные начали «наступательные действия на ореховском направлении и провели массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками». В Минобороны РФ утверждают, что все атаки ВСУ отражены и российские позиции удержаны.

Также об активизации ВСУ — в частности, в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки — сообщали назначенные Россией «власти» аннексированной части Запорожской области (1, 2).

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил утром 27 июля, что украинские военные имеют успех на южном фронте в районе Старомайорского и закрепляются на достигнутых рубежах. Также, по его словам, продолжается наступление ВСУ севернее и южнее Бахмута.

О начале новой фазы украинского контрнаступления в Запорожской области также со ссылкой на Пентагон написали другие американские СМИ, в частности Politico и The Washington Post, а также Институт изучения войны (ISW).

Bloomberg, ссылаясь на аналитиков, пишет, что наступление ВСУ на юго-западе Запорожской области говорит о том, что украинской армии удалось прорвать российские оборонительные позиции. Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский подкрепил сообщения о начале контрнаступления во время обращения по итогам 27 июля. «Сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали позже», — заявил Зеленский.

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