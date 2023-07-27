«Медиазона»: в России дела о поджогах военкоматов в половине случаев расследуют по «террористическим» статьям

В России дела о поджогах военкоматов как минимум в половине случае расследуют по «террористическим» статьям, сообщает «Медиазона».

По данным издания, к началу июля 2023 года в России было совершено не менее 113 нападений на военкоматы, отделы полиции и административные здания. В этих нападениях обвинили 102 человек — иногда по делу об одном поджоге проходит группа людей, а иногда одного человека обвиняют в нескольких нападениях. В 23 случаях о поимке подозреваемых не сообщалось.

При этом лишь в 82 случаях известны статьи, по которым расследуются дела. В половине случаев (41 дело) поджоги квалифицировали как теракт. При этом «Медиазона» отмечает, что единой логики у следователей нет: одни и те же действия могут посчитать терроризмом, а могут и нет. После начала мобилизации осенью 2022 года поджигателям стали заметно чаще вменять «террористические» статьи, пишет издание.

По данным «Медиазоны», суды уже вынесли приговоры по 31 делу, а к различным срокам был приговорен 41 человек. Подробности известны лишь в 37 случаях — семерым поджигателям назначили условные сроки, остальным — до 19 лет реального лишения свободы.

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