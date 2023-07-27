ФСБ сообщила о задержании «завербованного украинской спецслужбой» российского военного, готовившего теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ заявила, что пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, «несущем высокоточное ракетное вооружение». Об этом сообщает «Интерфакс».

В сообщении спецслужба утверждается, что задержан военнослужащий Военно-морского флота РФ, «завербованный украинской спецслужбой». У него, по данным ФСБ, изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Задержанного также подозревают в передаче Украине сведений, составляющих государственную тайну, заявили в спецслужбе.

Против военного планируют завести уголовное дело по статья о теракте (статья 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1), госизмене (статья 275) и разглашении сведений, составляющих гостайну (статья 283).

Имя задержанного и название корабля ФСБ не приводит.

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