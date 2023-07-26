Журналисты установили личность командира ЧВК Вагнера в Беларуси. Это уроженец Украины, служивший десантником в армии России

Подразделением ЧВК Вагнера в Беларуси руководит уроженец Украины Сергей Чубко, пишет проект All Eyes on Wagner, который отслеживает активность частной военной компании.

19 июля основатель ЧВК Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами заявил, что «старшим по направлению Беларуси» становится некий Сергей с позывным «Пионер».

По данным All Eyes on Wagner, речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко, который родился в украинском городе Черновцы. Журналисты белорусского издания «Наша Нива» выяснили, что Чубко родился в семье военного, который воевал в Афганистане.

После распада СССР семья Чубко переехала в Россию и поселилась в Новороссийске. С 1994 по 2002 год Сергей Чубко служил по контракту десантником, и в том числе воевал в Чечне. Разорвав контракт, он ушел работать в ЧОП.

В 2003 году Сергей Чубко занял пост главы комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м — перешел на должность заместителя главы администрации Мысхакского сельского округа.

Неизвестно, воевал ли Чубко в Украине в 2014-м, но в декабре того года он стал одним из основателей казачьего общества в Новороссийске. В 2017 году он вступил в ЧВК Вагнера, в составе которой воевал в Сирии. Чубко был частью группы, которая попала под обстрел в провинции Дейр-эз-Зор в 2018-м.

Позже Чубко воевал в рядах наемников в Ливии, где возглавил штаб-квартиру частной военной компании, а в 2021 году стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.

После вооруженного ЧВК Вагнера основатель военной компании Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК.

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