Жителя Выборга посадили на 13 лет по статье о приготовлении к теракту. Он хотел поджечь военкомат, но не стал этого делать

Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Выборга Эльдара Воскресенского по делу о покушении на теракт (часть 3 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Его обвинили в «попытке поджога военкомата».

По версии суда, в июне 2022 года Воскресенский, «преследуя корыстную цель и обладая антисоциальными личностными установками», хотел поджечь административное здание военного комиссариата Выборга и Выборгского района Ленинградской области.

Организатором преступления называется Юрий Загурских, якобы «вступивший в сговор с неустановленным лицом на Украине». В феврале 2023 года его осудили на 11 лет лишения свободы за организацию теракта.

Напарником Воскресенского был Евгений Лагойда. Его осудили в апреле по тем же статьям, что и Воскресенского, на шесть лет лишения свободы.

В суде сообщили, что Воскресенский и Лагойда пришли ночью к военкомату с самодельным зажигательным устройством, которое хотели «забросить в периметр здания». «Довести задуманное до конца они не смогли, так как увидели охранника, испугались, что будут задержаны, и скрылись с места совершения преступления», — говорится в приговоре.

Воскресенский своей вины не признал, но суд счел ее доказанной.

После начала полномасштабной войны в Украине в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других административных зданий. Первоначально обвиняемых в поджогах обычно судили по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества, однако с осени власти стали все чаще квалифицировать такие действия как теракты.

По данным «Медиазоны», к началу апреля 2023 года в России было зафиксировано не менее 94 поджогов, в 70 случаях целями были военкоматы и призывные пункты.

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