В Греции во время тушения лесного пожара разбился самолет пожарной службы

В Греции разбился пожарный самолет Canadair CL-215, сообщают местные издания Iefimerida и News247.

По данным Iefimerida, самолет потерпел крушение на острове Эвбея недалеко от города Каристос. News247 пишет, что на борту самолета находились два пилота. Связи с ними нет. Вероятно, экипаж погиб. К месту крушения уже прибыли пожарные службы.

В Греции установилась аномальная жара, из-за которой по всей стране начались сильные лесные пожары. Только с острова Родос властям пришлось эвакуировать 19 тысяч человек.

На острове Эвбея власти эвакуировали жителей четырех деревень, пишет «Би-би-си».