Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Все беспилотники сбиты

В ночь на 25 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, воздушная тревога в украинской столице продолжалась три часа. Это была шестая за месяц атака дронов на Киев.

По предварительным данным, российские военные применили иранские барражирующие боеприпасы типа «Shahed».

«Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву», — заявил Попко.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Местные власти сообщают, что в ночь на вторник были сбиты иранские беспилотники над Полтавской и Сумской областями. Также три дрона ударили по Черкасской области: два из них попали в поля, еще один — в пустой сельскохозяйственный ангар.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 72 авиационных удара, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины и позициям войск ВСУ. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, также повреждены жилые дома, портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины.

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