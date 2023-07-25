Qiwi ограничит вывод денег со своих кошельков по требованию Центробанка

«Киви Банк» с 26 июля ограничит вывод средств с кошельков Qiwi, а также снятие наличных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

В пресс-службе отметили, что ограничения, которые будут «временными и частичными», введены по требованию Центробанка по итогам недавно прошедшей проверки выполнения банком требований к составлению отчетности и ведению документации.

На карты и счета других банков можно будет вывести не более 1000 рублей в месяц.

Нельзя будет вывести деньги из кошелька через Систему быстрых платежей.

Нельзя будет снимать наличные с карт Qiwi.

Нельзя будет сделать перевод из кошелька Qiwi через систему Contact.

Нельзя будет погасить кредит любого банка, кроме займов МФО.

В «Киви-банке» отметили, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров будут работать в обычном режиме.

Пресс-служба назвала выявленные ЦБ недочеты «типичными» для организаций такого крупного уровня. В «Киви банке» выразили уверенность, что устранят их быстро.

По состоянию на декабрь 2022 года, платежная сеть Qiwi насчитывала 13,8 миллиона активных кошельков.