Правозащитный проект СК SOS: чеченский певец Зелимхан Бакаев, пропавший в 2017 году, был убит по приказу Рамзана Кадырова

Чеченский певец Зелимхан Бакаев, пропавший в Чечне в 2017 году, был убит по приказу главы республики Рамзана Кадырова, утверждает правозащитный проект СК SOS. Он ссылается на источники, близкие к Бакаеву и Кадырову.

По данным проекта, за Бакаевым велась слежка из-за подозрения в гомосексуальности. Источник СК SOS, близкий к Кадырову, заявил, что информацию об отношениях певца с «молодым человеком из другой республики» полицейским подтвердила подруга этого человека.

Источник, близкий к окружению Бакаева, информацию о «молодом человеке из другой республики» не подтвердил. По его мнению, за певцом могли начать следить из-за развернувшейся в Чечне кампании против геев. Сдать Бакаева силовикам, считает источник, мог его бывший партнер, у которого были связи с чеченскими правоохранительными органами.

Собеседник проекта также сообщил, что незадолго до исчезновения Бакаева в республике был задержан другой знакомый певца, которого пытали из-за его гомосексуальности. Спустя две недели после того, как знакомого отпустили, Бакаев исчез. Связаны ли эти события между собой, неизвестно.

Независимо от того, каким образом чеченские силовики подтвердили информацию о гомосексуальности Бакаева, эти данные дошли до Кадырова, а он, в свою очередь, приказал «разобраться» с певцом, заявил источник СК SOS. По его данным, перед смертью Бакаева долго пытали.

По данным проекта, позднее тело певца передали семье и приказали «похоронить как собаку».

Летом 2017 года Зелимхан Бакаев приехал в Чечню на свадьбу сестры. В августе стало известно, что он пропал. Его мать говорила, что Бакаева не видела с 8 августа. Позднее ей пришло сообщение с номера сына, в котором говорилось: «Надо срочно в Канаду и обратно».

В сентябре 2017 года в недавно созданном ютьюб-канале появились два ролика, в которых Бакаев сообщил, что якобы уехал жить в Германию. Первой об этих записях сообщила чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». «Молодой человек жив, здоров и, по всей видимости, проводит время в свое удовольствие», — говорилось в заметке телекомпании.

Независимые журналисты поставили под сомнение то, что Бакаев находится в Германии. «Новая газета» писала, что одно из видео было снято в квартире с плотно зашторенными окнами и мебелью российского производства, а на столе перед Бакаевым лежали еда и напитки, которые производятся только в России, причем некоторые — только в Чечне. Кроме того, само поведение Бакаева в ролике вызвало подозрение у людей, хорошо знакомых с ним, утверждало издание.

В январе 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении на телеканале «Грозный» прокомментировал исчезновение Бакаева, допустив, что певца убили родственники из-за его гомосексуальности.