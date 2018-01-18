Что случилось с пропавшим чеченским певцом Зелимханом Бакаевым? Отвечает Рамзан Кадыров

Зелимхана Бакаева глава Чечни упомянул в своем выступлении на телеканале «Грозный» 17 января. Кадыров не пояснил свою мысль о том, что Бакаев — «вот этот вот», и не уточнил, в чем именно следует признаться мужчинам из его рода. Бакаев пропал в Грозном в августе 2017 года. Его исчезновение неофициально связывают с преследованиями геев в Чечне. Известны случаи, когда их убивали родственники.



