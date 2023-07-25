Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников объявил, что покидает пост главы компании

Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников покинет пост главы компании. Об этом он объявил на ежегодном съезде партнеров бренда.

При этом Овчинников подчеркнул, что не уходит из компании насовсем и не планирует продавать свои акции.

«Я останусь в совете директоров, а отсутствие операционной нагрузки позволит мне принести больше ценности в стратегии долгосрочного развития компании», — сказал он.

Новым руководителем «Додо» станет бывшая франчайзи из подмосковных Химок Алена Тихова, которая работает в компании с 2014 года. Она вступит в новую должность 1 января.

Уход Овчинникова с поста главы «Додо» был плановым — он анонсировал его еще в начале года.

Овчинников основал «Додо пиццу» в 2011 году. По состоянию на лето 2023 года у компании более 800 пиццерий в России и несколько десятков в 17 других странах.

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