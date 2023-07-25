Госдума поддержала поправку, запрещающую регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Депутаты Госдумы на заседании 25 июля приняли во втором чтении законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах, сообщается на сайте парламента.

Среди прочего депутаты одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на любых российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Такую поправку внес депутат Антон Горелкин.

Ограничение распространили на владельцев сайтов, информационных систем и программ, если эти владельцы являются гражданами РФ или российскими юрлицами.

Согласно поправке, на российских сайтах пользователям предложат регистрироваться по российскому номеру телефона или электронной почте, а также через «Госуслуги».

Когда Госдума рассмотрит поправку в третьем чтении, пока неизвестно.