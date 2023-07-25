Власти США не поддерживают нанесение ударов по целям на территории России. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку беспилотников на Москву 24 июля.

При этом представитель администрации Джо Байдена оговорилась, что это не относится к ударам украинских беспилотников по аннексированному Крыму, который США признают территорией Украины.

Жан-Пьер отметила, что атака дронов на Москву является следствием войны, развязанной Россией против Украины.

«Это война, которую начала Россия. Это их война. Они ее начали, и они могут ее закончить в любое время выводом войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на украинские города и мирное население», — сказала пресс-секретарь.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям в Москве, сообщал мэр города Сергей Собянин. Один дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. В зданиях были выбиты окна и повреждена кровля. Пострадавших в результате падения дронов нет.

Российские власти назвали произошедшее терактов и обвинили в атаке Украину. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Официальный Киев не комментировал атаку дронов на Москву, но источники украинских СМИ заявляли, что нападение организовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Новая атака дронов на Москву. Один из них упал рядом с военными объектами на Комсомольском проспекте Предполагается, что там находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear

Подробнее об атаке

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