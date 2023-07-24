Twitter сменил официальный логотип с птички на X

Twitter сменил официальный логотип. Вместо синей птички появилась белая буква X с черным контуром. Она отображается в шапке сайта, а также при обновлении страниц.

Накануне о ребрендинге соцсети объявил ее владелец Илон Маск. «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он, представив новый логотип. По его словам, новый логотип символизирует «несовершенства, делающие нас уникальными».

Маск также сообщил, что домен x.com начал автоматическую переадресацию на сайт Twitter. Кроме того, бизнесмен запустил опрос с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона пользователей. Почти 75% из них поддержали смену цвета соцсети.

24 июля он опубликовал новый логотип в одном из своих твиттов, а в другом — фотографию здания офиса компании, на которую была выведена буква X.

Оригинальный логотип Twitter с синей птичкой был разработан в 2012 году командой из трех дизайнеров. Один из них Мартин Грассер рассказал, что логотип был разработан так, чтобы быть простым, сбалансированным, а пользователи могли легко разобрать его даже в очень маленьких размерах.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября 2022 года, заявив, что намерен перестроить, по его словам, убыточную компанию. За несколько недель до завершения покупки Twitter Маск говорил, что приобретение компании ускорит его стремление создать «приложение для всего» под названием «X» на три-пять лет. В апреле 2023 года другая компания Маска X Corp. поглотила Twitter.

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