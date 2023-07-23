Илон Маск заявил, что изменит логотип Twitter на Х
Источник: Илон Маск
Владелец Twitter Илон Маск объявил, что логотип соцсети будет изменен.
«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он.
Бизнесмен опубликовал возможный будущий дизайн Twitter, который представляет собой букву Х на черном фоне.
«Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его во всем мире», — добавил Маск.
Кроме того, он запустил опрос с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. К настоящему моменту в голосовании приняли участие более 500 тысяч пользователей твиттера. Две трети поддерживают предложение поменять базовый цвет соцсети на черный.