Премьер-министру Израиля установили кардиостимулятор

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Премьер-министра госпитализировали в ночь на 23 июля в медицинский центр «Шиба» в городе Рамат-Ган, пишет The Jerusalem Post.

На видео, записанном перед операцией, 73-летний Нетаниягу заявил, что чувствует себя прекрасно и, по прогнозам врачей, в воскресенье уже будет выписан из больницы, чтобы прибыть в Кнессет для голосования по судебной реформе.

Неделю назад Нетаниягу экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание и ударился головой у себя дома в Кейсарии. Премьер-министру поставили предварительный диагноз «обезвоживание» и имплантировали кардиомонитор.

Биньямин Нетаниягу занимал пост премьера Израиля с 1996 по 1999 годы, а затем с 2009 по 2021 годы. В конце 2022 года он снова стал главой израильского правительства.