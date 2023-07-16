Премьер-министр Израиля выписан из больницы. Его экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание и ударился головой

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выписан из больницы, куда он был экстренно доставлен 15 июля после того, как потерял сознание и ударился головой у себя дома в Кейсарии.

73-летний Нетаниягу объяснил, что «провел много часов на солнце без головного убора и без воды», назвав это «не очень хорошей идеей».

Как сообщается, в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива, куда доставили Нетаниягу, премьер-министру поставили предварительный диагноз «обезвоживание». Нетаниягу имплантировали кардиомонитор, но, как подчеркнули врачи, речь идет о рядовом обследовании, а состояние здоровья премьер-министра они оценивают как «превосходное».

С 2016 года, отмечает Haʼaretz, офис Нетаниягу не публикует ежегодные отчеты о его здоровье. Протокол, принятый в 2010 году канцелярией премьер-министра, предполагает публикацию данных о состоянии здоровья главы правительства, но в законодательстве это не закреплено.

В 2022 году Нетаниягу также попадал в больницу, потеряв сознание во время публичного мероприятия. Тогда премьера Израиля также быстро выписали.

Биньямин Нетаниягу занимал пост премьера Израиля с 1996 по 1999 годы, а затем с 2009 по 2021 годы. В конце 2022 года он снова стал главой израильского правительства.