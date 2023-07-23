На жительницу Самары, «пощекотавшую» на видео памятник «Родина-мать», завели дело об осквернении захоронений

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Самары по статье об осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК, наказывается штрафом до 40 тысяч рублей, исправительными работами или арестом на срок до трех месяцев).

По версии прокуратуры Волгоградской области, подозреваемая во время посещения мемориального комплекса на Мамаевом кургане «совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет».

Как уточняет издание «7×7», в осквернении мест захоронения подозревается Алена Агафонова. Она сняла и выложила в инстаграме ролик, на котором «щекочет» грудь памятника «Родина-мать зовет» и напевает цирковую мелодию. Ее поступок раскритиковали другие пользователи.

Сама Агафонова в комментарии «Газете.ру» заявила, что «сглупила» и приносит извинения за свой поступок. «Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать, — пояснила она. — Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь».

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