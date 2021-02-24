В Волгограде на тиктокера завели дело о надругательстве над захоронениями из-за танцев на Мамаевом кургане

МВД Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего студента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Кирилла Ежова, станцевавшего на фоне монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане. Об этом сообщает издание V1.ru.

Дело расследуется по части 1 статьи 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), которая наказывается штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев.

24 февраля МВД сообщило о задержании студента, выложившего в соцсети видео своих танцев у подножия Мамаева кургана. В ролике он танцует в одних джинсах, голый по пояс и босиком. Задержанный рассказал, что записал видео в январе, чтобы «привлечь подписчиков на свой интернет-канал».

Как отмечает V1.ru, речь идет об аккаунте Ежова в тиктоке под названием «Мальчик в костюме Адама», у которого более 20 тысяч подписчиков. Накануне там появилось видео, в котором студент признает вину в содеянном и просит прощения за свой поступок.

«Я совершил плохой поступок. Я очень уважаю, я отдаю честь нашим ветеранам, погибшим солдатам. Я действительно ценю, оберегаю и храню нашу Родину. Я приношу перед всеми вами глубочайшие извинения за такой ужасный, оскверненный поступок. Я обещаю, что мною такой поступок больше не повторится, ролик уже давно был удален из моих соцсетей и больше вы его не увидите никогда в жизни», — заявил тиктокер в ролике.