Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против COVID-19 в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в пояснительной записке.

К категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, будут относиться:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

лица в возрасте 60 лет и старше;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Ревакцинацию против коронавируса в ведомстве предложили проводить не ранее чем через год после предыдущей вакцинации.

В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения в связи со вспышкой распространения коронавируса. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. В начале мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

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