Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку из-за разногласий по поводу финансирования культуры во время войны

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за разногласий по поводу государственного финансирования культуры во время полномасштабной войны.

«И частные, и бюджетные деньги во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это — моя принципиальная позиция», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем сокращение государственного финансирования проектов в области культуры.

«Во время такой войны максимум внимания государства и, следовательно, ресурсов государства должно идти на оборону. Каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно за счет внебюджетных ресурсов. Это касается в том числе отрасли культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы — все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные деньги. Не государственные», — заявил Зеленский, добавив, что попросил премьера найти замену министру культуры.

В свою очередь Ткаченко написал, что узнал о заявлении президента уже после того, как подал заявление об отставке.

Александр Ткаченко стал министром культуры и информационной политики в 2020 году. Как отмечает «Украинская правда», отставке Ткаченко предшествовали несколько решений Минкультуры, которые вызвали возмущение в украинском обществе. В частности, Ткаченко поддержал выделение 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Еще около 450 миллионов гривен Минкультуры собирался выделить на производство фильмов и сериалов, называя это «вопросом государственной информационной и культурной безопасности».

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