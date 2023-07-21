Госдума приняла закон о налогообложении для работающих дистанционно. Они будут платить НДФЛ по ставке 13-15% независимо от резидентства

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, устанавливающий единую налоговую ставку для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно.

Согласно принятому закону, налоговая ставка в размере 13 процентов (или 15 процентов при доходе свыше пяти миллионов рублей в год) будет действовать как для работающих дистанционно в России, так и за рубежом, независимо от их налогового резидентства. Главным условием будет наличие трудового договора или договора гражданско-правового характера с российской компанией.

«Ведомости» пишут, что для штатных сотрудников российских компаний норма вступит в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

Газета отмечает, что принятый закон также вносит и другие изменения в налоговую сферу. Среди прочего в документ включены нормы о совершенствовании порядка учета организаций и физических лиц в налоговых органах, а также изменения, касающиеся НДС, НДФЛ, налога на прибыль, налогообложения личных фондов и имущественных налогов.

После начала полномасштабной войны в Украине и после объявления в России мобилизации многие россияне переехали в другие страны, но продолжили работать на российские компании. Точных данных о числе уехавших нет, но предполагается, что речь идет о десятках или сотнях тысяч россиян. Власти РФ последние несколько месяцев заявляют, что многие из покинувших страну уже вернулись назад.

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