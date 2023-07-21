Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль. Он должен принести в бюджет дополнительные 300 миллиардов рублей
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении закон о налоге для крупных компаний на сверхприбыль прошлых лет, пишет РБК.
Налог, также известный как windfall tax, будет взиматься с компаний, чья прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Компании должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Уплатить налог на сверхприбыль компании должны будут до 28 января 2024 года. В том случае, если компании заплатят налог досрочно, до 30 ноября 2023 года, ставка для них будет ниже, 5% вместо 10%.
От уплаты windfall tax освобождены ряд компаний, в том числе работающие в нефтегазовом секторе и занимающиеся добычей угля.
Предполагается, что налог на сверхприбыль с крупного бизнеса принесет в российский бюджет около 300 миллиардов рублей.
Инициаторов введения налога на сверхприбыль считают первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Однако сам он заявил, что это представители бизнеса выступили с такой инициативой. По словам вице-премьера, компании сочли, что единовременный windfall tax лучше, чем повышение налогов.
В условиях полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российский бюджет на 2023 год был принят с дефицитом в 2,93 триллиона рублей.