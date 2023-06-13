«Идея принадлежит бизнесу, а не государству». Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что компании сами предложили ввести налог на сверхприбыль

Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал интервью телеканалу РБК, в котором, в частности, заявил, что российские компании сами предложили ввести так называемый windfall tax — налог на сверхприбыль прошлых лет.

По словам Белоусова, которого считают инициатором налога на сверхприбыль, «идея принадлежит бизнесу, а не государству».

Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим». А дальше начались нюансы: кто сколько?

Также Белоусов заявил, что называть Запад неверно называть «нашим врагом». Россия, по его словам, «может стать хранителем традиционных ценностей Запада», с которыми сами западные страны «распрощались». Среди западных элит, по мнению Белоусова, есть и те, кто остался верен «традиционным ценностям». «Может оказаться, что Россия для них спасительная соломинка, которая дает им возможность еще что-то сохранить», — заявил он.

Помимо этого Белоусов в развернутом интервью заявил, что Россия пыталась вписаться в некий моноцентричный «глобальный мир», которым, по его словам, управляли «англосаксонское ядро и примкнувшая к нему старая Европа». «А теперь оттуда нас как бы выкинули. Мы сами тоже ушли», — сказал он.

Многополярный мир, в свою очередь, заявил Белоусов, предполагает, что у страны должен быть не только суверенитет, но и «обладание собственными смыслами». «У нас нет другого варианта для нашей страны, кроме как обрести или воспроизвести эту самость», — заявил он, подчеркнув, что у России «есть собственная культурная идентичность, которой нет у подавляющего большинства стран и народов».

Нам надо, чтобы люди почувствовали, что они являются носителем этого культурного кода. Через механизмы, через патриотизм, через воспитание людей, через опыт отцов и дедов.

Если мы эту задачу решим, то задачи экономики вторичны.

Первый вице-премьер также заявил, что внутри России, которая «всегда характеризовалась значительными ценностными расколами», должно быть ядро, «которое будет идти, которое вокруг себя будет формировать». Это «ядро», подчеркнул он, «устроено не из экономики, оно устроено из смыслов».

Предполагается, что налог на сверхприбыль с крупного бизнеса принесет в российский бюджет около 300 миллиардов рублей. В условиях полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российский бюджет принят с дефицитом в 2,93 триллиона рублей, в январе дефицит был 1,76 триллиона рублей.

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