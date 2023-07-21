Глава ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что США заранее знали о подготовке мятежа Пригожина

Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа ЧВК Вагнера заявил, что США знали о нем заранее. Ролик выступления Бернса на форуме по безопасности опубликовал Институт Аспена.

«Президент США Джо Байден точно сформулировал это, когда сказал, что мы знали об этом заблаговременно», — заявил Бернс.

Он пояснил, что решение основателя ЧВК Евгения Пригожина начать действовать было ожидаемо, поскольку он в в течение длительного времени последовательно критиковал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Герасимова.

Бернс добавил, что президент России Владимир Путин пока не решил, как поступить с Пригожиным, поскольку ЧВК Вагнера имеет большое значение для российского руководства, в том числе за счет своей деятельности в странах Африки и Ближнего Востока.

По мнению Бернса, Путин попытается отделить Пригожина от ЧВК, после чего свести с ним счеты. «По моему опыту, Путин — высший апостол расплаты, поэтому я удивлюсь, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия», — заявил он.

Мятеж ЧВК Вагнера начался вечером 23 июня и продлился около суток. За это время ЧВК успела захватить Ростов-на-Дону и дойти до Липецкой области на пути в Москву. Мятеж был остановлено после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что он «уйдет в Беларусь». Наемникам, которые решили не следовать за основателем ЧВК, предложили заключить контракты с Минобороны.

Во время мятежа власти США неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к происходящему. В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов после мятежа заявил, что российские власти заранее знали о планах Пригожина. При этом он обвинил в произошедшем спецслужбы Запада, которые, по его словам, также знали о подготовке мятежа, а также «инспирировали и организовали его».

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