В Госдуме предложили увеличить штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесены поправки, ужесточающие административную ответственность за несвоевременную неявку в военкомат, за неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе, а также за непредоставление списков подлежащих мобилизации.

Поправки на момент публикации новости не появились в базе данных Госдумы, однако о них подробно написали все крупные российские информагентства, включая «Интерфакс».

Поправки, как это часто практикуется в российском парламенте, подготовлены ко второму чтению проекта закона (637094-7), внесенного на рассмотрение Госдумы еще предыдущего созыва.

Они, в частности, предусматривают увеличение штрафа за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке до 40-50 тысяч рублей (сейчас штраф от 500 рублей до 3000 рублей). Также увеличивается штраф за отказ пройти медкомиссию — с действующих сейчас 500-3000 рублей до 15 тысяч — 25 тысяч рублей. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Также поправки предлагают ввести ответственность за несообщение гражданином в военкомат сведений «о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявку в военный комиссариат в установленный срок в случае наступления указанных событий». Штрафовать предлагается на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Такой же размер штрафа собираются ввести, если подлежащий призыву не сообщил в военкомат во время призывной кампании о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, «в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания».

Штрафы, связанные с призывом на военную службу, предусмотрены и для должностных и юридических лиц. Так, за непредставление или несвоевременное представление сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, предлагается ввести административный штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

За неоповещение граждан о вызове (повестке) военкомата «или иного органа, осуществляющего воинский учет», в том числе и направленном в электронном виде, поправками предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Кто внес поправки, агентства не уточняют, сообщается лишь, что законопроект одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Дата рассмотрения поправок пока неизвестна.

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