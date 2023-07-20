Суд во Франции признал право на убежище россиян, которые бежали от мобилизации или отказались воевать в Украине

Граждане России, уехавшие из страны из-за угрозы мобилизации, а также мобилизованные, которые отказались от участия в войне с Украиной и дезертировали из армии, имеют право на получение статуса беженца во Франции. Соответствующее постановление вынес Национальный суд Франции по вопросам права на убежища (CNDA).

В своем постановлении суд сослался на законодательство Евросоюза о предоставлении убежища. В частности, оно предполагает предоставление статуса беженца лицу, которому грозит преследование за отказ от участия в конфликте, где могут быть совершены военные преступления.

При этом отмечается, что отказ от участия в войне для запросившего статус беженца должен быть единственным способом избежать участия в возможных военных преступлениях.

В постановлении суда также говорится, что в ходе российского вторжения в Украину войска РФ совершали военные преступления, а объявленная в России мобилизация была масштабной. Кроме того, суд отметил, что россияне фактически не могли уклониться от службы в армии путем прохождения альтернативной гражданской службы, а сам призыв проходил с многочисленными нарушениями.

Согласно решению суда, для получения статуса беженца заявитель должен доказать, что его могут принудительно призвать в армию. При этом лишь факт пребывания в запасе не будет считаться достаточным основанием.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года. На фоне массового призыва множество россиян, которые могли попасть в армию, уехали из страны.

Российские власти утверждают, что мобилизация была «частичной» и завершилась в конце октября. Однако президент РФ Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

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