Беларусь отменила пограничный контроль на границе с Россией

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«В настоящей момент мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией прекращены», — заявил представитель ведомства. Подробности, отмечает агентство, Госпогранкомитет Беларуси не раскрывает.

Издание «Зеркало» со ссылкой на чат «Граница РФ-РБ» пишет, что первые сообщения о том, что на российско-белорусской границе пропали пограничные пункты, появились вечером 18 июля. При этом днем ранее сообщалось, что контроль продолжается.

На горячей линии Госпогранкомитета Беларуси журналистам не смогли уточнить, будут ли снова вводить пограничный контроль. Там уточнили, что решение об этом принимает правительство страны.

О том, что на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, а у въезжающих начали проверять паспорта, стало известно 5 мая. В Госпогранкомитете Беларуси говорили, что это временная мера, связанная с процессом ратификации соглашения о взаимном признании виз с Россией.

До этого на границе между Россией и Беларусью не было полного паспортного контроля. Пограничники могли выборочно останавливать автомобили и просить предъявить необходимые документы.

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