Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. У въезжающих проверяют паспорта

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на Госпогранкомитет.

Один из читателей рассказал изданию, что вечером 4 мая у границы на трассе М-1 установили погранпункт, который представляет собой «пару вагончиков для пограничников», четыре шлагбаума и заградительную ленту с шипами.

Журналист издания позвонил в Госпогранкомитет Беларуси, там подтвердили, что такой контроль будет временно введен на всех основных въездах из России. По словам представителя ведомства, проверки будут вестись «до особого распоряжения».

«Зеркало» также сообщает, что на границе уже появились очереди из-за паспортного контроля. Телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на чаты по пересечению границы пишет о большой очереди на трассе М-1. По словам пользователей, «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

Телеграм-канал «Слухи Витебска» пишет о появлении КПП на трассе между Лиозно и Рудней, к нему выстроилась очередь на несколько километров. Особенно тщательно проверяют россиян, отмечается в сообщении.

С кем связано усиление паспортного контроля на границе, неизвестно.

На границе между Россией и Беларусью нет полного паспортного контроля. Пограничники могут выборочно останавливать автомобили и попросить предъявить необходимые документы.