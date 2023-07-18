Япония впервые за пять лет потеряла первое место в рейтинге самых сильных паспортов мира и опустилась на третье место. Об этом сообщила консалтинговая компания Henley & Partners, которая составляет Индекс паспортов мира по предоставляемой ими возможности безвизовых путешествий.

К третьему кварталу 2023 года рейтинг возглавил Сингапур. Его граждане могут посещать без визы или получить ее по прибытии в 193 страны из 227 проанализированных. На второе место поднялись Германия, Италия и Испании (190 стран), на третьем оказались Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 стран).

Россия находится в рейтинге на 49-м месте. Российские граждане могут посещать без визы или в упрощенном порядке 115 стран. По итогам 2022 года Россия занимала такое же место в рейтинге.

Украина делит 30-е место в рейтинге с Гренадой и Сент-Люсией. Обладатели паспортов этих стран имеют возможность посещать без виз 146 стран.

На последнем, 103-м месте рейтинга, находится Афганистан, граждане которого могут ездить без виз в 27 стран.

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