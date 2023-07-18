Основной производитель метилпреднизолона, включенного в перечень жизненно важных лекарств, ушел из России

Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность в России, пишет «Фармацевтический вестник». Об этом, в частности, говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года, опубликованном 17 июля.

Компания фиксирует снижение операционной прибыли на 25 миллионов евро из-за постепенного ухода с российского рынка и, по прогнозам производителя, прибыль продолжит снижаться и далее.

Как отмечает издание, в отчете не говорится, что Orion Pharma прекратила поставку лекарств на российский рынок. При этом данные Росздравнадзора свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов, производимых этой компанией, отмечает «Фармацевтический вестник».

Из отчета компании и данных Росздравнадзора следует, что Orion Pharma с мая 2022 года не поставляет в Россию «Дивигель» (эстрадиол), применяемый для заместительной гормональной терапии.

В октябре 2022 года «Ведомости» со ссылкой на источник писали о планах Orion Pharma уйти из России. Тогда особое внимание издание обращало на то, что среди продукции Orion Pharma «Метипред» (метилпреднизолон) — гормональный противовоспалительный препарат, который применяется при ревматических заболеваниях и входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

По данным аналитической компании RNC Pharma, на которые ссылались «Ведомости», на «Метипред» приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках.

Прогнозов по поставкам «Метипреда», «Фармацевтический вестник» и другие профильные издания не дают. Некоторые международные компании, решившие уйти с российского рынка, продают свои активы в РФ, но не прекращают поставки.

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