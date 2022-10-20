«Ведомости»: основной производитель метилпреднизолона уйдет из России. Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств

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Финская фармацевтическая компания Orion Pharma, которая работала в России 15 лет, начала ликвидацию российского офиса, сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

Офис компании в России, по словам собеседников издания, планируют закрыть до конца 2022 года. Сотрудников местного подразделения увольняют, пишут «Ведомости».

Основной препарат компании — «Метипред» ( ), предназначенный для лечения ревматоидного артрита. На это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В Росздравнадзоре, Минздраве и Минпромторге утверждают, что Orion Pharma не уведомляла ведомства о том, что собирается уйти из России (по закону это надо сделать не менее чем за год). В самой компании официально это не комментировали.

«Ведомости» утверждают, что, если Orion Pharma закроет свой офис, то это будет первый известный случай ухода иностранной фармацевтической компании из России. 17 октября замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что с февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, с российского рынка не ушла ни одна зарубежная компания. Эксперты, опрошенные газетой, также не вспомнили случая, когда иностранная фармкомпания закрыла офис в России или полностью прекратила поставки.

В июне полностью ушла из России американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb, которая передала свой российский бизнес партнеру — швейцарской Swixx BioPharma. Продукция Bristol-Myers Squibb осталась доступна в России.

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