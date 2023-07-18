ФСБ объявила о задержании сотрудницы администрации Углича по подозрению «в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб»

Федеральная служба безопасности объявила о задержании жительницы города Углич Ярославской области, которая «по заданию украинских спецслужб» якобы собирала данные об объекте критической инфраструктуры для организации на нем теракта.

В заявлении ЦОС ФСБ, сообщает ТАСС, говорится, что у задержанной — гражданки России 1987 года рождения — изъяты средства связи, где «содержалась переписка с украинским координатором».

На кадрах оперативной съемки (их, в частности, публикует РИА Новости) показано задержание подозреваемой на рабочем месте. Baza выяснила, что это администрация Углича.

ФСБ также распространила видео, на котором показаны фрагменты этой переписки, в которых речь идет о теракте на гидроэлектростанции - «В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», пишет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта), предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.

ФСБ после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регулярно отчитывается о предотвращенных диверсиях и терактах, а также задержании «завербованных СБУ россиян», который, по версии спецслужбы, их готовили. Как правило, каких-либо подтверждений распространяемой ФСБ информации из независимых источников не поступает.

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