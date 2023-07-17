Возобновлено движение поездов по Крымскому мосту, остановленное после взрыва

Железнодорожная часть Крымского моста открыта для движения поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб аннексированного Крыма.

Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края, заявили в штабе.

Задерживаются три поезда из Москвы в Крым, а также поезда на полуостров из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, сообщила компания-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Также задерживается поезд «Севастополь — Москва», заявили в компании, подтвердив, что поезд «Симферополь-Москва» выехал со станции отправления.

Обновление: В 09:20 мск власти аннексированного полуострова объявили, что автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновлено, но с пересадкой — часть пути пассажирам предстоит проехать на электричках. «Автобусное движение до станции „Южная“ (Керчь). Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — заявил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Легковые автомобили с полуострова, сообщает ТАСС, в ближайшее время начнут отправлять через паромную переправу. Движение грузового автотранспорта, подчеркивается в сообщении, будет осуществляться только через аннексированные территории.

Движение поездов было остановлено после того, как в ночь на 17 июля на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв. Погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила ранения.

Автомобильная часть моста, судя по опубликованным видео с места происшествия, получила повреждения. Для автотранспорта мост закрыт. Паромная переправа не работает, водителям предлагают ехать на полуостров через аннексированные территории.

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв. По данным российских властей, погибли два жителя Белгородской области, ранен ребенок

Взрыв на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв. По данным российских властей, погибли два жителя Белгородской области, ранен ребенок