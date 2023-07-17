Возобновлено движение поездов по Крымскому мосту, остановленное после взрыва
Железнодорожная часть Крымского моста открыта для движения поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб аннексированного Крыма.
Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края, заявили в штабе.
Задерживаются три поезда из Москвы в Крым, а также поезда на полуостров из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, сообщила компания-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Также задерживается поезд «Севастополь — Москва», заявили в компании, подтвердив, что поезд «Симферополь-Москва» выехал со станции отправления.
Обновление: В 09:20 мск власти аннексированного полуострова объявили, что автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновлено, но с пересадкой — часть пути пассажирам предстоит проехать на электричках. «Автобусное движение до станции „Южная“ (Керчь). Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — заявил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.
Легковые автомобили с полуострова, сообщает ТАСС, в ближайшее время начнут отправлять через паромную переправу. Движение грузового автотранспорта, подчеркивается в сообщении, будет осуществляться только через аннексированные территории.
Движение поездов было остановлено после того, как в ночь на 17 июля на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв. Погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила ранения.
Автомобильная часть моста, судя по опубликованным видео с места происшествия, получила повреждения. Для автотранспорта мост закрыт. Паромная переправа не работает, водителям предлагают ехать на полуостров через аннексированные территории.