Великобритания ввела санкции против министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольги Любимовой и бывшего сотрудника RT Антона Красовского

Великобритания обновила санкционный список, включив в него 13 человек, среди которых российские чиновники, причастные, по версии британских властей, к депортации украинских детей. Соответствующее обновление опубликовало британские Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Под санкции, в частности, попал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По версии британских властей, Кравцов участвовал и поддерживал «программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей». В санкционный список также добавили министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая «поддерживает и продвигает политику и действия», которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету.

Кроме того, введены санкции против бывшего сотрудника RT Антона Красовского, который «оказывал поддержку» действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.

В список также попал международный детский центр «Артек» в аннексированном Крыму. В обосновании санкций говорится, что центр участвовал в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей.

Еще под санкции попали:

заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;

советник главы самопровозглашенной ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко;

назначенный Россией «глава» оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев;

министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова;

начальник штаба севастопольского отделения «Юнармии» Владимир Коваленко;

глава Адыгеи Мурат Кумпилов;

уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова;

уполномоченная по правам ребенка в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова;

политтехнолог Тимофей Сергейцев;

губернатор Камчатки Владимир Солодов.

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