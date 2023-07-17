Великобритания ввела санкции против министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры Ольги Любимовой и бывшего сотрудника RT Антона Красовского
Великобритания обновила санкционный список, включив в него 13 человек, среди которых российские чиновники, причастные, по версии британских властей, к депортации украинских детей. Соответствующее обновление опубликовало британские Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).
Под санкции, в частности, попал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По версии британских властей, Кравцов участвовал и поддерживал «программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей». В санкционный список также добавили министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая «поддерживает и продвигает политику и действия», которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету.
Кроме того, введены санкции против бывшего сотрудника RT Антона Красовского, который «оказывал поддержку» действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.
В список также попал международный детский центр «Артек» в аннексированном Крыму. В обосновании санкций говорится, что центр участвовал в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей.
Еще под санкции попали:
- заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;
- советник главы самопровозглашенной ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко;
- назначенный Россией «глава» оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев;
- министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова;
- начальник штаба севастопольского отделения «Юнармии» Владимир Коваленко;
- глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
- уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова;
- уполномоченная по правам ребенка в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова;
- политтехнолог Тимофей Сергейцев;
- губернатор Камчатки Владимир Солодов.