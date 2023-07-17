Украинский режиссер Олег Сенцов получил ранение после возвращения на фронт. Неделю назад его контузило

Украинский режиссер Олег Сенцов сообщил в фейсбуке, что попал под артиллерийский обстрел во время десантирования. По его словам, это произошло при первом боевом выходе после его возвращения на фронт.

« снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили [осколки], мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда», — заявил Сенцов.

Ранее Олег Сенцов сообщал, что 9 июля получил контузию на поле боя, после чего его госпитализировали. Когда точно режиссер вернулся на фронт, неизвестно.

В 2015 году Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В сентябре 2019 го режиссер вернулся в Украину в рамках обмена заключенными.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Олег Сенцов вступил в территориальную оборону. Он воевал в Луганской и Донецкой областях. Сейчас Сенцов состоит в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.