Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о полученной на поле боя контузии

Украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что получил контузию на поле боя. Сделанную сразу же после ранения видеозапись Сенцов разместил в фейсбуке 9 июля.

В подписи он уточнил, что видео было записано накануне, а сейчас он находится в больнице вместе с другими ранеными военными.

Как пишет «РБК-Украина», Сенцов, отправившийся защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ, воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Недавно ему было присвоено новое звание — младший лейтенант.

Олег Сенцов в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных.

По всему миру проходили акции в поддержку Сенцова, освободить режиссера требовали многие деятели культуры, а также политики и представители общественных организаций.

В сентябре 2019 года Сенцов был передан Россией Украине в рамках обмена заключенными.