На сухопутных маршрутах в аннексированный Крым образовались многокилометровые пробки

На трассе, соединяющей аннексированные Крым и Херсонскую область, образовались многокилометровые пробки.

Как сообщает корреспондент РИА новости, заторы на участке в Крым из Мелитополя и обратно достигают от четырех до шести километров.

Также пробки образовались на Керческой паромной переправе — по направлению из Крыма в Краснодарский край. По данным Shot, люди ждут своей очереди по несколько часов.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В его результате погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения, а сам мост оказался поврежден — и его закрыли для автотранспорта.

Украина официально не подтверждала причастность ко взрыву. При этом источники «Медузы» и других изданий в украинской разведке и СБУ заявляли, что взрыв был совместной операцией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.

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