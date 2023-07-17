На сухопутных маршрутах в аннексированный Крым образовались многокилометровые пробки
На трассе, соединяющей аннексированные Крым и Херсонскую область, образовались многокилометровые пробки.
Как сообщает корреспондент РИА новости, заторы на участке в Крым из Мелитополя и обратно достигают от четырех до шести километров.
Также пробки образовались на Керческой паромной переправе — по направлению из Крыма в Краснодарский край. По данным Shot, люди ждут своей очереди по несколько часов.
Утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В его результате погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения, а сам мост оказался поврежден — и его закрыли для автотранспорта.
Украина официально не подтверждала причастность ко взрыву. При этом источники «Медузы» и других изданий в украинской разведке и СБУ заявляли, что взрыв был совместной операцией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.