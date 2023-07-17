Лидер компартии Приднестровья Олег Хоржан найден мертвым в собственном доме. Геннадий Зюганов утверждает, что его убили

В селе Суклея в найден мертвым бывший депутат парламента непризнанной республики и лидер Приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом сообщается на сайт МВД Приднестровья.

В ведомстве заявили, что на теле Хоржана есть признаки насильственной смерти. Хоржана нашла мертвым жена в одной из комнат их дома, рядом с открытым сейфом. «Сейф пуст», — заявили в МВД.

О смерти Хоржана также сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — сказал Зюганов во время пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы, передает РИА Новости.

С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента Приднестровья. В 2018 году суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Хоржан вышел на свободу в декабре 2022 года. Геннадий Зюганов выступал в защиту Хоржана и говорил, что того посадили «только за то, что он выступал против мафии».

В декабре 2021 года в Приднестровье прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией. Хоржан, находящийся тогда в колонии и тоже выступавший за сближение с Москвой, призывал не признавать итоги выборов.