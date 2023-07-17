Бывший преподаватель школы при Российской академии художеств Виктор Елизаров, которого разыскивают за домогательства к ученицам, записал видеообращение

Виктор Елизаров — бывший преподаватель художественной школы при Российской академии художеств, объявленный два года назад в розыск по обвинению в домогательствах к ученицам, записал видеообращение.

На записи, пишет Baza, Елизаров, в частности, рассказывает, что пересек четыре границы, скрываясь от следствия, перенес несколько инсультов, но теперь здоров. Он благодарит своих сторонников за финансовую помощь и моральную поддержку и обещает в будущих роликах дать ответ «на клевету».

Видео, как отмечается было опубликовано месяц назад, и помимо него на канале есть еще одно, в котором говорится, что «Витя в безопасности. Анталия 23/05/22».

При этом Baza пишет, что, по ее данным, Елизаров, скорее всего, скрывается не в Турции, а на Кипре, не раскрывая другие подробности.

В ноябре 2021 года 15 бывших учениц Московской центральной художественной школы обратились в полицию с заявлением в отношении Виктора Елизарова. Учившиеся в этой школе в 2000-2010 годах рассказали, что преподаватель дотрагивался до их интимных мест, комментировал их внешность, оказывал психологическое давление, а также вступал в интимные отношения с некоторыми ученицами.

В декабре того же года Елизаров стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении двух и более человек (п.3 ст. 135 УК РФ) и был объявлен в розыск. Обвинение, заочно предъявленное Елизарову, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо без него.